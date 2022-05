Youtuber brasileño que viajaba por el mundo con su perro muere en choque

Anuncios Google

El influencer brasileño Jesse Kozechen, conocido en las redes sociales por viajar por el mundo con su perro, Shurastey, en un Beetle de 1978, murió el lunes en un accidente de tránsito en la Redwood Highway, cerca de la ciudad de Selma, en el estado norteamericano de Oregón (EE.UU). El vehículo del joven de 29 años chocó con un Ford Escape y él y el animal murieron en la carretera, la US 199.

El joven quería llegar a Alaska y estaba a sólo dos días de lograr el objetivo.

Según la policía local, Jesse había intentado evitar un atasco, pero perdió el control del VW Escarabajo, cambiando de carril y chocando contra el Ford.

La conductora del otro coche, Eileen Huss, de 62 años, tuvo que ser trasladada a un hospital, pero el niño que iba con ella no resultó herido. La muerte de Jess fue confirmada por su familia en las redes sociales, y sus parientes intentan ahora traer su cuerpo y el de Shurastey a Brasil.

Jesse se había lanzado a la aventura desde 2017 y documentaba sus viajes en su Instagram – Shurastey.. En una entrevista habló sobre su aventura: “Creo que si estuviera solo, sin Shurastey, ya me hubiera detenido, porque la parte emocional lleva mucho. No tenés contacto con otras personas, no hablás con nadie y él me da ese apoyo emocional».

