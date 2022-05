Cabello: El Gobierno no tiene la culpa que los colombianos no puedan votar en el país

Anuncios Google

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aclaró que el gobierno no es el responsable que colombianos que residen en Venezuela no voten en los consulados ubicados en el país para escoger a su presidente.

«Desde Colombia no se les permite votar», indicó Cabello, al referirse sobre la participación de los colombianos residentes en Venezuela en los comicios presidenciales del domingo 29 de mayo.

“Muchos colombianos se quejan porque no lo dejan votar, el gobierno nacional no tiene nada que ver con eso, eso es responsabilidad de Colombia, nosotros no tenemos nada que ver con eso, desde Colombia no les permite, creo que son más de 400 mil que están registrados puedan ejercer el derecho al voto”, dijo.

Asimismo, agregó que el Estado venezolano brinda “todo el apoyo” a los procesos electorales de cualquier nación.

Cactus24//26-05-2022