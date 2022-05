Laporta: «En el PSG, los jugadores acaban secuestrados por el dinero»

Anuncios Google

“Los jugadores acaban siendo secuestrados por el dinero y los que firman por el PSG, han firmado casi su esclavitud. Son los efectos que un club tenga un estado detrás. Eso va en contra de los principios de la Unión Europea. Es una reflexión en lo que se refiere a la sostenibilidad del fútbol en Europa», apunta el presidente blaugrana.

En lo que se refiere a la lectura enfocada en clave Barça, Laporta explica que «hay un rival directo que no sale reforzado y preferimos que no nos pueda estorbar a la hora de competir», refiriéndose al Real Madrid; aunque entiende que «se ha visto que cuando nos hemos preocupado más de nosotros que de los rivales, las cosas han ido bien», informa el diario Marca.

Preguntado por un hipotético regreso de Neymar al Camp Nou, Laporta se cuestiona que «¿a quién no le gusta Neymar? Es un jugador excepcional». Sin embargo, deja claro que «todos estos jugadores para volver algún día al Barça tendrían que venir libres porque no estamos en disposición de hacer una operación de compra de lo que puede costar un traspaso de estos jugadores; pero es que ni que tuviésemos el dinero lo haríamos, sería una irracionalidad». Eso sí, «después sería una cuestión del técnico que pensase si puede encajar o no en el nuevo proyecto del Barça», señaló.

CACTUS24 26-05-22