Vídeo muestra visita de James Franco a Amber Heard la noche antes de que ella solicitara el divorcio de Depp

Los abogados de Depp mostraron en el juicio un video de las cámaras de seguridad del ascensor del edificio que muestra a Franco llegando al penthouse de Heard en el edificio Eastern Columbia en Los Ángeles alrededor de las 10:50 pm del 22 de mayo de 2016.

En las imágenes, Franco, que lleva un sombrero y una mochila, apoya su cabeza en el hombro de Heard y ella parece colocar su cabeza en la del actor. Después, salen juntos del ascensor. Heard confirmó que era James Franco el hombre que aparecía en la grabación.

La actriz solicitó el divorcio de Depp al día siguiente, el 23 de mayo de 2016. Esta rectificación supone una pequeña victoria para Depp, porque confirma que Heard no dijo la verdad cuando afirmó que nunca había pasado aquella noche con Franco.

CCTV video shown of James Franco getting in the elevator with #AmberHeard the night after the fight at the penthouse when police were called. #JohnnyDepp pic.twitter.com/jBm3GwdbWL

— Cathy Russon (@cathyrusson) May 17, 2022