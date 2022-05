Perico les dice “Ahí voy” a testigos de Jehová y los hace esperar 30 minutos en la puerta (+Video)

Anuncios Google

Una cualidad que tienen las personas que son testigos de Jehová es que deben predicar la palabra de Dios y compartir el Evangelio con los demás. Por eso es muy común, sobre todo en México, ver a estos creyentes tocar las puertas casa por casa en las colonias de las ciudades para externar su conocimiento en las escrituras de la religión.

Aunque muchas veces no logran su cometido y las personas no les abren la puerta, estos fieles no se desvían de su propósito y siguen insistiendo. Como el caso de estos testigos de Jehová, que permanecieron 30 minutos afuera de un domicilio esperando a que alguien saliera, pues escuchaban que les avisaba que pronto saldría. Sin embargo, ese alguien resultó ser un perico.

Resulta que estas personas llegaron a un domicilio y después de tocar la puerta, escucharon que alguien les decía “Ahí voy”, por lo que, con la esperanza de que alguien saliera, decidieron esperar. Sin embargo, ya habían pasado 30 minutos y seguían esperando, hasta que llegó un chico y les preguntó que si los podía ayudar en algo, a lo que ellos respondieron que están esperando que la persona que les gritó les abriera la puerta.

El joven, sorprendido por el tiempo que tenían las personas esperando, les comentó que no había nadie en casa, solo un periquito, que cuando tocan la puerta, de inmediato dice “Ahí voy”. La situación le pareció muy graciosa, así que decidió grabar su anécdota y subirla a la plataforma de TikTok.

En la grabación compartida en su cuenta joshuargz se puede ver cómo el chico hace la prueba de tocar la puerta para que todos vean que es verdad que su perico contesta “Ahí voy”. Por esta razón el video corto no tardó en viralizarse y compartirse en redes sociales.

A pesar de que hubo muchos comentarios graciosos sobre la broma que les jugó el pájaro a los testigos, también hubo quienes advirtieron al muchacho, ya que, según algunos usuarios, desde que comenzó la pandemia, los creyentes de esa religión dejaron de salir a predicar.

Cactus24 (09-05-2022)