Jessica Jacinto, la modelo venezolana con síndrome de Down

Jessica Jacinto, de 22 años, es la modelo venezolana con síndrome de Down que sorprende a la industria de la moda con su porte, belleza y actitud. Su historia inspira a otros en su misma condición a seguir adelante y trabajar arduamente para hacer realidad sus metas.

Hasta el momento suma más de 49 mil seguidores en Instagram, quienes la han visto despegar su carrera y la manera en que rompe estigmas alrededor de su condición. Sin duda alguna, una mujer que merece el mundo a sus pies.

Jessica incursionó en el modelaje a los 14 años de edad. Su primer certamen de belleza fue un evento exclusivo para personas con síndrome de Down, donde su madre, Yanira Faride, se percató del talento nato de Jessi, quien se mostraba cómoda y segura al caminar sobre el escenario.

Luego de esta experiencia, Jessica y su madre tocaron puertas y se apoyaron en redes sociales para encontrar una oportunidad. Su esfuerzo rindió frutos y Jessi fue contactada por diversas marcas locales e internacionales para ser imagen principal y participar en algunos desfiles.

Todo comenzó por un Miss Down al que la invitaron. Lo tomé como una experiencia para ella, pero vi que en la tarima modeló sin haber tenido clases ni ningún tipo de experiencia y se desenvolvió muy bien, revela la madre de Jessica en una entrevista en Ok Chicas.

«Para mí ser modelo es como estudiar una carrera que te gusta, que realmente te apasiona. Aunque no lo creas, se necesita dedicación e innovación para mejorar. En el momento en que estoy en la pasarela, me convierto en otra persona. Es casi como si alguien más dentro de mí saliera de repente. Me siento empoderada», confiesa Jessica.

Pero esto no es todo, Jessi también se desempeña como brigadista en la Cruz Roja, asiste a una academia de baile y patinaje y trabaja arduamente por los derechos de personas con síndrome de Down.

Su intensión es derribar los estigmas que hay alrededor de ellos y demostrar que son tan capaces como cualquier otra persona de alcanzar sus propios sueños, recalca la Ok Chicas.

Cactus24 (09-05-2022)