Petro: Restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela

El candidato presidencial Gustavo Petro apareció de nuevo sobre las tarimas y retomó su campaña por el norte de Colombia, después de que asegurara que ésta se había visto afectada por amenazas en contra de su vida.

Desde Cúcuta , ciudad fronteriza con Venezuela, apareció en una plaza pública luego de una interrupción de tres días por un supuesto plan para atentar contra su vida. En un discurso, el aspirante a la Casa de Nariño prometió restablecer las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, así como la apertura de la frontera común que se interrumpió desde 2015.

Con un notable refuerzo de su seguridad, que incluyó guardaespaldas con escudos que subieron con él a la tarima y un chaleco blindado que se le notaba por debajo de la camiseta de colores rojo y negro del club de fútbol Cúcuta Deportivo , Petro se dirigió a la multitud de simpatizantes que lo esperaban desde temprano, sin importarles el calor de esta región de Colombia.

Petro dijo que en su plan de gobierno contempla para el departamento de Norte de Santander, como la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, así como restablecer las relaciones diplomáticas que fueron rotas el 23 de febrero de 2019 por Maduro luego del intento del líder opositor Juan Guaidó de entrar en su país desde Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria.

«Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso. A escala mundial debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cucuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, declaró.

Según el candidato, el presidente Iván Duque ha manejado mal la situación de la frontera y la relación con Venezuela. «Los destinos de Colombia y de Venezuela van por la misma senda, hasta se parecen a sus gobernantes, porque no hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque», aseguró.