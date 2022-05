Inna Afinogenova: “Nunca he estado de acuerdo con ninguna guerra”

Anuncios Google

La periodista Inna Afinogenova anunció este miércoles que dejó de trabajar para la cadena Russia Today (RT) debido a que no está de acuerdo con la invasión de Rusia en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero y ha dejado miles de muertos y millones de desplazados.

En un video publicado en redes sociales la reportera explicó que el motivo por el que dejó las transmisiones de RT, un canal señalado por ampliar la propaganda rusa, es porque “no puede estar de acuerdo con ninguna guerra”.

“Nunca he estado de acuerdo con ninguna guerra porque sé, y lo sé por haberlo sufrido en carne propia, que afectan por encima de todo a la población civil, por muy precisos que digan que son los ataques”, informó.

Al inicio de la declaración, la presentadora afirmó que se mantuvo en RT hasta que finalizara su contrato laboral, pero que de ahora en adelante no trabajará con ese medio de comunicación.

“Yo creo que muchos de ustedes ya se lo imaginan, pero nunca viene mal una confirmación de primera mano. Efectivamente, me fui de RT y no regresaré ni apareceré más en los videos de [el canal de YouTube] Ahí Les Va. Tampoco es que me esté tomando un tiempo, simplemente había una relación contractual con la que yo, por una simple cuestión de fidelidad y de respeto a la empresa, quería cumplir”, dijo.

Afinogenova afirmó que está en contra de la guerra en general, sin importar el país que la inicie. Tampoco está de acuerdo con las consecuencias que tienen los conflictos bélicos en países como Irak, Afganistán, Palestina, Sudán, Libia y Yemen.

“Me da igual que el que lance bombas sea Estados Unidos, Francia, Israel, Ucrania sobre la propia Ucrania –que es lo que ha estado haciendo durante años–, o Rusia. No lo puedo normalizar”, afirmó.

La expresentadora rusa del programa de Youtube Ahí les va y subdirectora web de RT en Español dejó de salir en las transmisiones del canal desde hace más de un mes.

