Johnny Depp: Amber Heard hizo un trío con Elon Musk y Cara Delevingne

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard continúa impactando a nivel mediático. Una de las últimas filtraciones se dio en las supuestas infidelidades de la actriz hacia su ex esposo, en donde destacan dos polémicos nombres: el director de Tesla, Elon Musk, y la modelo británica, Cara Delevingne.

De acuerdo a testigos como Josh Drew, vecino de Depp y ex esposo de la mejor amiga de Amber, Rocky Pennington, así como personal del edificio donde habitaba la pareja, en 2020 existió una relación entre Heard, Musk y Delevingne.

El trío sexual se habría llevado a cabo en el penthouse de Depp.

Elon Musk es un multimillonario nacido en Sudáfrica, nacionalizado canadiense y estadounidense, reconocido como el hombre más rico del mundo. A sus 50 años de edad, es director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity, copresidente de OpenAI y cofundador de empresas como PayPal, Hyperloop, entre otras.

Cara Delevingne es una modelo y actriz británica de 29 años de edad. En 2012 y 2014 ganó el premio a la modelo del año en los premios de moda británica. Ha aparecido en películas como Anna Karenina, Esucadrón Suicida, London Fields, Her Smell y Life in a year, así como en programas de televisión como Playhouse Presents, Carnival Row y Only Murders in the Building.

Cactus24//27-04-2022