Chyno Miranda se encuentra bien con su familia, asegura su mánager

La salud de Chyno Miranda preocupa a sus fans. A principios de este año empezaron los rumores de que el artista se encontraba hospitalizado y posteriormente cobraron fuerza, luego de que Nacho pidiera a sus seguidores que rezaran por un milagro para que su excompañero del dúo Chino y Nacho lograra salvarse.

Para obtener detalles sobre el estado de salud del cantante venezolano, Diario Libre contactó a su mánager, Julio Ducharne, quien desmintió que en estos momentos esté hospitalizado y en estado de gravedad, como han difundido algunos medios.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, explicó Ducharna vía telefónica. Tras preguntársele si Jesús Miranda, nombre de pila del artista, había estado hospitalizado en un centro de salud en Venezuela en enero, como se comentaba, refirió que también se trató de una noticia falsa.

“La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición de salud”, concluyó el manejador del intérprete de temas como “Quédate conmigo” y “Mi niña bonita”.

En julio del año pasado Chyno Miranda compartió con sus seguidores de Instagram un video en el que hablaba del proceso al que se ha tenido que enfrentar luego de casi quedar paralítico como secuela del COVID-19.

“El COVID-19 desencadenó un compromiso en el sistema nervioso que dio pie a una neuropatía periférica”, expresó en ese momento, asegurando que vivió momentos muy difíciles, que lo llevaron a la depresión. “Cuando regresé a la casa tuve que aprender a bañarme, a hacer todo de nuevo y de verdad me sentí muy mal”, comentó.

Dada su condición, Miranda se mantiene en una terapia casi de por vida con el objetivo de que no se retroceda en el avance que ha conseguido hasta el momento.

Luego de divorciarse de Natasha Araos, junto a quien procreó a su primogénito Lucca, el cantante se mudó de Miami a su natal Venezuela, donde reside en la actualidad junto a su familia.

Información de Diario Libre de RD

Cactus24//27-04-2022