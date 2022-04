Biden lo vuelve a hacer: parece saludar a personas inexistentes en otro mitin y su reacción se hace viral

Anuncios Google

Joe Biden se giró para saludar a quien estuviera detrás del propio mandatario aunque allí no había nadie. Tras el desconcierto del presidente, de 79 años, volvió a dirigirse al público presente levantando la mano para despedirse con una sonrisa y salir del lugar.

La escena fue similar a la que ya había protagonizado una semana antes, el jueves 14 de abril, en una universidad de Carolina del Norte donde, tras un discurso de casi 40 minutos, el demócrata se giró a su derecha para supuestamente tenerle la mano a alguien que no se encontraba allí. Biden permaneció en silencio durante unos segundos y desorientado bajó del escenario.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo

— Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022