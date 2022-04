Desireé Salaverría, única venezolana en «Its a Cake» de Netflix: “Vale la pena soñar”

Anuncios Google

Dessireé Salaverria es una joven venezolana que como muchas se las ingenió para escapar de la crisis venezolana que -según su criterio- le apagaba su sueño de una vida mejor, por eso tras graduarse de Ingeniero en Computación en el año 2004 y casarse tipo “express” decidió probar suerte en el extranjero y escogió los Estados Unidos como destino para reconstruir su vida.

Blom

Confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias que fue “un cambio brusco para ella y toda su familia ya que en el camino se quedó su deseo de ejercer su carrera en el país”. Pero visto los pro y los contras, Salaverria nos explica que decidió echar pa’ lante y así fue como “sin dinero y sin miedo pasó por todo” en esa búsqueda de lograr el “sueño americano”.

Le preguntamos si aprendió a hacer repostería en el país del norte y afirmó: “En Venezuela aprendí de forma didáctica mis tortas, pero como joven que quería comerse el mundo pensé que en los Estados Unidos podría ejercer mi carrera», nos dice. No fue así, reconoce, por lo que tuvo luchar contra sus propios egos y además el dinero no alcanzaba para hacer la reválida de la carrera. Así es que esta joven emprendió una serie de tareas: desde limpiar en un local de comida rápida, cocinar en restaurantes y hasta repartir periódicos en las calles para lograr ganar dinero y pagar lo básico: alquilar vivienda, comprar un vehículo, adquirir alimentos y enseres para la casa.

Pero de esta situación que le presentó la vida aprendió. “Yo pasé una depresión muy fuerte en el año 2005.No podía más necesitaba ver a mi familia en Venezuela y durante 3 meses los vi, compartí con ellos y logré recargarme”.

_¿Una vez que reinicias tu retorno a los Estados Unidos qué ocurrió para que te dediques al mundo de las tortas?

__Desde niña siempre vi a mi mamá y a mi hermano tener talentos para las manualidades y de allí apliqué muchas de estas técnicas a las tortas. Esa creatividad que “nació dentro de mi” me permitió luchar por mi familia y por mi y es el milagro que estoy viviendo actualmente.

Cuenta que Netflix llegó a su vida a través de una llamada telefónica que jamás imaginó: «Yo he aprendido de todo en esta vida, hasta zumba, y un accidente bailando que me fracturó un pie me llevó a la preparación de tortas porque un día en el que me debatía entre seguir estudiando y qué hacer me llegó un mensaje por Facebook solicitándome la preparación de 4 tortas», ese momento marcó el inicio todo y dio paso a su gran sueño: “Sugardreams”, cuenta en la red social con la que el equipo de producción de Neflix llegó a ella.

_¿Qué significa Sugardreams para ti?

Significa todo y yo siento que aplico mi profesión de ingeniería en la preparación de mis productos ¿por qué? Se pregunta y responde ella misma: porque la ingeniería ofrece soluciones a las necesidades lo que combinado con mi talento natural produce estas creaciones reales y que encajan con las experiencias de vida de la gente.

Una gran guitarra, un micrófono para un canal internacional, gorras, carteras y más objetos son parte de esta mágica colección que contagia a quienes llegan a su cuenta en Instagram @sugar_dreams_by_dessy o la ven en sus distintas entrevistas en la televisión americana, de la cual se ha hecho asidua visitante.

Dessireé quería llegar a la Nasa y hoy es una flamante cara en la Finalist American Cake Award 2022 en el prestigioso programa “Its a Cake” de Netflix en Orlando, Florida. Es la única latina del concurso y además venezolana que tiene como objetivo cumplirle el sueño a sus clientes.

Ella es capaz de recrear en una torta los más singulares gustos de quien desea tener un verdadero , singular y despampanante momento. Esta joven asegura que este sueño que vive en la actualidad llegó tras 18 años de trabajo y por insistencia de su esposo y familia, por lo que hoy afirma “ es necesario caerse para levantarse, aprendí a creer en mi y a sembrar hacia adelante siempre de la mano de Dios”, afirma.

Es importante que la gente no pierda la esperanza y tener paciencia, insiste durante toda la entrevista.”Quiero enseñar a los demás que sí se puede y quiero decirles que mi primera rosa no me quedó bonita y esa técnica y experiencia quiero multiplicarla entre mucha gente».

Ya para finalizar le preguntamos: ¿cuál es tu mejor premio? Y nos dice: “El mejor premio que me llevo es ver la cara de satisfacción, ese ‘wau’ que me dice que esa persona es feliz…y que mi trabajo valió la pena soñar” .

Cactus24 (24/04/2022).