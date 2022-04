Los tenistas rusos y bielorrusos serán excluidos de Wimbledon este año

Anuncios Google

Wimbledon está preparado para prohibir a todos los jugadores rusos y bielorrusos su participación en el evento de tenis este verano. La posible prohibición de Wimbledon no es un movimiento extraño. En los últimos meses, la Fórmula 1, el fútbol y otros deportes se han distanciado de los jugadores y patrocinadores rusos tras la invasión de Ucrania.

El comité principal del All England Club parece haber optado por una decisión rápida ahora que la guerra entra en una nueva fase, con las esperanzas de que las conversaciones de paz retrocedan. Esto significa que el evento del suroeste de Londres no tendrá al campeón del US Open Daniil Medvedev y Andrey Rublev, el número 8 del mundo en sus canchas.

El formato femenino también se verá afectado por la prohibición, Anastasia Pavlyuchenkova, Daria Kasatkina y Veronika Kudermetova, que se encuentran entre las 30 mejores del mundo, se perderán la cita.

Bielorrusia también está en la línea de fuego de los jefes de Wimbledon, lo que significa que Aryna Sabalenka, la número 4 del mundo, y Victoria Azarenka, medallista de oro en Londres 2012 en dobles mixtos, también podrían perderse Wimbledon este año.

En el tenis, la ATP, la WTA y la ITF han permitido hasta ahora que las jugadoras rusas y bielorrusas sigan compitiendo bajo una bandera neutral y sin himno nacional. El jefe de LTA, Steve Lloyd, dijo a principios de este mes: «Estamos en un diálogo muy cercano con el All England Club, el gobierno, y con las giras.

«Somos muy conscientes del sentimiento público en esta área. Estamos tratando de navegar cómo debe verse eso en los eventos de verano en Gran Bretaña este año».

Según el New York Times, Wimbledon no ha prohibido a los atletas individuales de países específicos desde las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, cuando a los jugadores de Alemania, Japón y otras naciones no se les permitió jugar en el torneo.

Wimbledon está programado para comenzar el 27 de junio.

Cactus24 20-04-22