Espectadores de Netflix horrorizados por la película «Cleveland Abduction»

Anuncios Google

Cleveland Abduction ha sido lanzado por la plataforma de transmisión y sigue la historia de Ariel Castro secuestrando a tres mujeres jóvenes en Ohio y encarcelándolas en su sótano, antes de su dramática fuga.

La temporada del drama criminal real tiene a todos hablando de lo «perturbador» que es.

Blom

La película de 2015 se agregó recientemente a la aplicación y muchos espectadores se han enganchado, sin embargo, algunos se han quedado petrificados por las escenas verdaderamente sombrías.

Cleveland Abduction se basa en la historia de los secuestros de Ariel Castro que tuvieron lugar a principios de la década de 2000, escribe The Daily Star.

La película analiza de cerca la historia de Michelle Knight, quien fue la primera de tres víctimas en ser encarceladas por Castro en su casa en Cleveland, Ohio.

Michelle, interpretada por la actriz Taryn Manning, desapareció el 23 de agosto de 2002 tras abandonar la casa de un primo.

A la mujer la mantienen cautiva en la casa de Castro, eventualmente junto con otras dos mujeres, y la someten a abuso físico y sexual.

Taryn, que ha aparecido en éxitos como Orange is the New Black, admitió que se sentía «ansiosa» antes de asumir el gran papel en 2015.

Cactus24//20-04-2022