Johnny Depp en su relación con Heard: «me quedé porque no quería fallar. No quería lastimar a nadie»

En el sexto día del juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, el protagonista de Piratas del Caribe subió al estrado y fue interrogado por la defensa de su ex esposa.

En la instancia, le consultaron por qué siguió con la relación a pesar de, según sus palabras, vivir constantes discusiones e insultos.

Johnny Depp dijo: “Recuerdo que cuando mi padre dejó a mi madre, ella tuvo su primer intento de suicidio. Tenía esa visión en mi cabeza de mi padre dejándola”.

“Me quedé porque no quería fallar. No quería lastimar a nadie, especialmente a Heard. No quería romperle el corazón“, manifestó.

Posteriormente, expuso situaciones en donde trató de abandonar el hogar que ambos compartían: “Ella me detenía en los ascensores, lloraba y gritaba ‘sabes que no puedo vivir sin ti’. A veces, cuando iba a mi otra casa, ella aparecía gritando a las 4 o 5 de la mañana. Era incontrolable”.

Consulado por sus problemas con el alcohol, detalló que cuando se estaba desintoxicando, su esposa bebía cerca de él “fácilmente dos botellas de vino en una noche”.

Asimismo, precisó que dentro de sus 18 meses sobrio tomó una copa de champagne tras entregar un premio a la trayectoria a Christopher Lee. Le contó a Heard y ella “perdió el control”.

Cactus24//20-04-2022