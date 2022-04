‘Me encanta’, el nuevo ícono de Netflix para indicar si te gustan los contenidos del streaming

Anuncios Google

Netflix quiere mostrar a los usuarios más contenido relacionado con sus gustos e intereses.Ahora, la plataforma de streaming nos deja con un nuevo botón de reacción a contenidos.

Blom

Se trata de un botón que dice «me encanta» que permite dar una especie de doble pulgar hacia arriba para esas series o películas que realmente te han gustado.

#Netflix ha anunciado la llegada del ‘Me encanta’ a su servicio de streaming desde este mismo lunes.



El ‘Me encanta’ estará representado con un ícono de dos pulgares arriba, y se encontrará encima de los ya tradicionales botones de ‘Me gusta’ y ‘No me gusta’ pic.twitter.com/tIgf4NrZ4f — RevoluTegPlus (@revoluteg) April 11, 2022

Este nuevo botón se sitúa junto a las clásicas opciones de me gusta y no me gusta. Buscan ayudar a los usuarios a expresarse de mejor forma sobre sus intereses.

Cactus24 (12-04-2022)