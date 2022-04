Deportivo Cali de Rafael Dudamel derrotó 2-0 al Boca Juniors

Anuncios Google

El entrenador venezolano Rafael Dudamel ha debutado este martes 5 de abril como entrenador del Deportivo Cali en la Copa Libertadores 2022 y lo ha hecho con pie derecho, luego que el azucarero derrotara como local 2-0 a Boca Juniors, en partido correspondiente a la primera fecha del grupo E compartiendo de esta manera el primer lugar de esa llave con el Always Ready, que dio el golpe al vencer al Corinthians.

Dudamel salió de inicio con Guillermo de Amores, Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, Christian Mafla, Jimmy Congo, Enrique Camargo, Yony González, Kevin Velasco, Teo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez; en un primer tiempo donde ninguno de los dos pudieron aprovechar sus opciones y se fueron al descanso sin abrir el marcador.

En el complemento el estratega criollo realizó variantes, dándole ingreso a Jhon Vásquez. El volante Kevin Velasco se convertiría en figura, tras dar par de asistencias de gol, la primera de ellas para el argentino Guillermo Burdisso en un cobro de tiro libre que este logró cabecear al fondo de la red, mientras que diez minutos después recibió una pelota en profundidad por izquierda y habilitó a Vásquez para que el atacante la mandara al fondo de la red y liquidara el compromiso.

El encuentro tuvo dirigido en el arbitraje por el venezolano Jesús Valenzuela, quien estuvo en el ojo de la polémica por amonestar solo con amarilla al atacante de Boca Darío Benedetto en una fuerte entrada que ameritaba roja, mientras que -otra vez con Benedetto en escena- no sancionó una pena máxima a favor de la visita, por una presunta falta del guardameta Guillermo de Amores, muy discutida por el equipo Xeneize, aunque acertada por parte del principal, luego de la salida del golero, quien primero despeja la esférica y luego termina impactando al atacante. Cabe destacar que en esta fase no estará el VAR en escena.

El decano no ganaba en Libertadores desde el 13 de marzo del 2014, cuando venció a otro equipo argentino, Lanús, con marcador 2-1. Pasaron entonces nueve partidos sin que Cali ganará en esta justa, tras no triunfar en los últimos tres partidos de ese año y no sumar de a tres en los seis duelos de la edición del 2016, reseña el portal Balonazos.

