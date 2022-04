Luego de terminar su relación: Venezolana se llevó artefactos, TV y hasta la cocina del Peruano

Anuncios Google

Thaleanny Isabella de 22 años de edad, es una venezolana acusada en Lima Perú de robar a su expareja los artefactos electrodomésticos; el televisor y hasta la cocina de su casa, luego de haber terminado su relación.

Su expareja que no quiso identificarse, acusó a su exnovia con la que estuvo cuatro meses y la llevó a vivir a su domicilio de robarlo.

“Terminamos la relación porque ella me agredía, me tiraba los platos, me golpeaba, por eso le dije que se acabó todo y que se fuera de mi casa”, cuenta el sujeto.

Una cámara de seguridad grabó el momento en que Thaleanny, con ayuda de una mototaxi y dos sujetos, cargaron con todas las cosas del hombre y las bajaron desde el quinto piso de donde vivía. “Me mandó un mensaje diciendo que me dejó una sorpresa”, finaliza. La mujer le comentó que iba a retornar al país, ya que sus familiares se habían ido a Chile. Además que durante el romance, la mujer escondía siempre sus documentos en un ropero con llave. Espera que la Policía Nacional de ese país pueda ubicarla y capturarla, tanto a ella como a sus cómplices, según reseña el diario el Popular. Cactus24//05-04-2022