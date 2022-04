Vicente Fernández ganó un Grammy y el presentador dijo: ‘No pudo venir’ (Vídeo)

Anuncios Google

El día de ayer se llevó a cabo la 64ª edición de los Grammy, en la MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada. La gala contó un importante desfile de estrellas, los mejores números musicales y el reconocimiento a lo mejor de la música del año.

Vicente Fernández fue reconocido con un premio gracias a su producción, ‘A mis 80´s’, en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano.

Sin embargo, se suscitó un extraño momento, y es que Jimmie Allen, quien presentó el ganador en dicha categoría, dijo tras anunciar como ganador al ‘Charro de Huentitán’ que no pudo acudir a la premiación en Las Vegas, cuando Vicente Fernández falleció el pasado 12 de diciembre de 2021.

Allen expresó, “No pudo venir”, y remató lamentando que no hubiera podido presentarse en la gala para recibir su premio.

“Tampoco ha venido [Vicente Fernández], pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir hoy”, fueran las palabras de Jimmie.

Como era de esperase, rápidamente las reacciones se dieron en las redes sociales y algunos usuarios señalaron lo ocurrido en la entrega de premios como un fail, pues el artista de 36 años no estaba bien informado sobre la situación.

Por este motivo, el nombre de Vicente Fernández se hizo tendencia y brotaron decenas de memes.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reconoció a ‘El Charro de Huentitán’ por el álbum ‘A mis 80′s’, el cual publicó en 2020 en el marco de su cumpleaños número 80.

Se trata de 13 tracks que incluyen una parte de su carrera: ‘El Caballo de Mi Padre’, ‘Corazón Corazón’, ‘Cuando Me Digas’, ‘Ya No Insistas Corazón’, ‘La Barca’, ‘Se Me Olvidó Otra Vez’, ‘Luz de Luna’, ‘El Aplauso’, ‘México Lindo’ y ‘Querido, Juro Que Nunca Volveré’, ‘Cielo Rojo’, ‘Janitzio’ y ‘A Mi Nieto’.

"Tampoco vino". El cantante Jimmie Allen anunció a Vicente Fernández como el ganador del Grammy y al no aparecer dijo que no había ido, pero que recibía el premio en su nombre. pic.twitter.com/MnKMnHmNUQ — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) April 4, 2022

