Compró un Ferrari 488 y lo destroza a los tres kilómetros de estrenarlo

El propietario del Ferrari pagó por el deportivo unos 330.000 dólares.

Las fotos fueron compartidas en Twitter por la Unidad de Policía de Derbyshire Roads y muestran a la flamante máquina italiana con el capó delantero destrozado.

El conductor, que resultó ileso, cambió su expresión de orgullo y alegría que tenía al sacar del concesionario el flamante superdeportivo por el lamento tras haber colisionado. Las fotos compartidas por la policía muestran el capó delantero arrugado con rasguños en todo el frente del llamativo auto deportivo rojo.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022