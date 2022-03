Denzel Washington a Will Smith: «Ojo, en el momento más importante de tu vida es cuando llama a la puerta el demonio»

Anuncios Google

Según la página web “Vandal”, en las redes sociales circula un video filmado por los asistentes de producción del evento, en el Denzel se le acerca para “tranquilizar” a quien recibió el premio de Mejor Actor y le externa unas palabras.

Al momento de regresar de la pausa publicitaria, Smith confesó algunas de las palabras que tras vestidores le dirigió el actor de “El Justiciero”.

“Denzel Washington me lo acaba de decir. ‘Ojo, en el momento más importante de tu vida es cuando llama a la puerta el demonio», comentaba el galardonado actor mientras pedía disculpas. «La vida imita el arte y me volví un padre loco, como mi personaje. Espero que la Academia me invite de nuevo», concluía Smith.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2

— Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022