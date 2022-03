La niña ucraniana que cantó ‘Frozen’ en un búnker interpreta el himno de su país en un abarrotado estadio

Anuncios Google

En el Atlas Arena en Lodz, Anisovych cantó el himno de su país de origen frente a miles de personas como parte de Juntos con Ucrania, que recaudó fondos para apoyar la Acción Humanitaria Polaca (PAH), una organización que brinda ayuda a las víctimas de la invasión rusa de Ucrania.

7-year-old Amelia Anisovych captured hearts around the world when she sang “Let It Go” while in a bomb shelter in Ukraine. Over the weekend, she stunned the world again with an emotional performance in front of a live audience in Poland. @KellyCobiella reports. pic.twitter.com/HFuxCo6l5s

— TODAY (@TODAYshow) March 22, 2022