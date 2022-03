Kanye West está vetado en los Grammy a pesar de sus nominaciones

Anuncios Google

Los erráticos comportamientos del rapero Kanye West en redes sociales, como que llegue a afirmar que la madre de sus hijos no le deja verlos (a pesar de que Kim ha demostrado que es mentira), ha provocado que la mismísima organización de los Grammy haya decidido que no quiere contar con él entre sus invitados. Dicho de otra manera: le han vetado la entrada, según palabras textuales, por «su comportamiento en línea preocupante».

Todo ello a pesar de que le habían nominado en cuatro categorías: Mejor Álbum del Año por ‘Donda’; Mejor Performance Melódica Rap por ‘Hurricane’ junto a The Weekendy Lil Baby; Mejor Canción Rap por ‘Jail’ con Jay-Z y Mejor Álbum Rap por ‘Donda’. Ahora, sin embargo, si recibiera alguno de los premios, le tocará esperarlos desde su casa. Y, por supuesto, tampoco cantará sobre el escenario de la gala, algo que, si bien no estaba confirmado, tenía muchas probabilidades de ocurrir según los últimos rumores.

Pelea pública con Trevor Noah

Las últimas palabras del presentador de ‘The Daily Show’ (que casualmente también presentará de nuevo los Grammy) contra el cantante por ‘acoso y derribo’ hacia Kim Kardashian y su nuevo novio -Pete Davidson- hicieron que al rapero le estallara la cabeza y cargara contra él públicamente a través de Instagram incluso con insultos raciales.

Aquello acabó en la suspensión de la cuenta de Kanye por ‘incitación al odio y acoso’ durante 24 horas. Lo siguiente que se supo fue que Trevor salía a la palestra para pedirle, por favor, que parara de comportarse así: «Eres una parte imborrable de mi vida, Ye (como ahora se hace llamar Kanye), y por eso me rompe el corazón verte así. No me importa que apoyes a Trump. No me importa que te metas con Pete. Pero sí me importa verte ir por ese camino de peligro y dolor. Tienes todo el derecho a pelear por tu familia, pero tienes que saber también la diferencia entre eso y pelear CONTRA tu familia. Me he levantado muchas veces viendo titulares de hombres que matan a sus ex o a sus hijos. No quiero leer esos titulares sobre ti», escribió en Instagram.

