Alcalde Henry Hernández firma decreto para entregar titularidad de tierras a 800 familias

Anuncios Google

El alcalde de Miranda, Henry Hernández, conjuntamente con el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), firmó la titularidad de tierras para más de 800 familias de los bloques de la Cruz Verde que a partir de ahora tendrán la certeza de tener un techo propio que heredar a sus hijos.

Blom

“Esto es una deuda histórica que tenemos con la gente, estas personas tenían 40 años esperando esta titularidad. Quiero felicitar a todos los Comités de Tierras Urbanas (CTU) que han trabajado día y noche para que este sueño se haga realidad”, expresó el mandatario.

Por su parte, la gerente estadal del (INTU), Eglir Graterol, detalló que esto forma parte del legado del presidente Hugo Rafael Chávez Frías y ha sido posible gracias al apoyo del presidente de la República Nicolás Maduro y el gobernador Víctor Clark.

“Gracias a la gestión del alcalde Henry Hernández ellos están logrando justicia social. Antes, esa población no tenía títulos, sentían el temor de no contar una titularidad, no tenían ese sentido de pertenencia, de estar seguros bajo un techo y ya se está logrando”, manifestó.

Asimismo, indicó que este gran logro se suma a los innumerables títulos de tierras entregados en la urbanización Francisco de Miranda que tienen cinco CTU constituidos y en la urbanización los Médanos.

Nota y foto OMI Miranda

CACTUS24 09-03-22