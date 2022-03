‘El estafador de Tinder’: Colombiano fingió secuestro para exigir dinero a su pareja

Anuncios Google

El Gaula de la Policía en Colombia, detuvo en la capital del Tolima a cinco jóvenes, que planearon un autosecuestro para extorsionar a un ciudadano italiano con quien uno de los capturados sostenía una relación amorosa.

Al parecer, Eber Arley Moyano Cardona alquiló una finca y con ayuda de sus amigos habría organizado el auto secuestro con el fin de pedirle a su compañero sentimental 120 millones de pesos (6 mil euros) por su liberación.

Pablo Bochelli, el italiano de 50 años de edad que reside en su país de origen, recibió mensajes, imágenes y videos vía WhastApp en los que le aseguraban que su pareja y un amigo serían torturados y asesinados si no entregaba la cuantiosa suma.

“Fui contactado por el celular de Eber. Los secuestradores me enviaron fotos y videos de Eber y su amigo; estaban amarrados, amenazados y torturados. El mismo Eber me dijo que lo matarían y que no quería morir tan joven, que por favor le colaborara a ellos que me pidieron 120 millones de pesos”, relató Bochelli al portal Contrapeso.

La víctima se comunicó con el Gaula y denunció el caso, lo que permitió, en apenas unas horas, capturar a Eber Arley y a otras cinco personas.

“Siguiendo la línea investigativa se pudo establecer que las supuestas víctimas del secuestro habrían planeado su autosecuestro, por lo que Fiscalía General de la Nación emitió órdenes de captura por el delito de extorsión agravada”, confirmó el mayor Mauricio Figueroa, comandante del Gaula de la Policía en el Tolima.

A través de las redes sociales inició la relación entre estos dos hombres. El joven aprovechó los sentimientos que despertó en el extranjero y le sacó grandes sumas de dinero.

Según pudo establecerse el señor Pablo Bochelli, comenzó a darle todo tipo de gustos, atenciones y detalles a su pareja virtual. Desde giros internacionales en euros, hasta una camioneta Ford EDGE.

