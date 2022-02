Djokovic pierde el número uno del mundo

Anuncios Google

El serbio Novak Djokovic cayó ante el checo Jiri Vesely por 6-4 y 7-6 (4) en los cuartos de final del torneo de Dubái y perdió la condición de número uno del mundo, que a partir del lunes próximo ostentará el ruso Daniil Medvedev.

El balcánico, que disputó en Dubái su primer torneo de la temporada, necesitaba conseguir un mejor resultado que Medvedev en el de Acapulco. Djokovic cayó ante el checo en cuartos de final, tramo que el ruso ya ha alcanzado en México, donde todavía permanece con aspiraciones.

Medvedev se convertirá en el tercer ruso después de Yevyeny Kafelnikov y Marat Safin en ser número uno del mundo. Djokovic permaneció en la cima del ránking durante 361 semanas.

No se vacunará a corto plazo

«Basándome en las informaciones sobre la vacuna he decidido no vacunarme. Es mi posición. ¿Va a cambiar? No lo sé, todo evoluciona rápidamente, como vemos en las decisiones de ciertos Gobiernos», indicó el jugador en una entrevista que publica este jueves el diario L’Équipe.

«En este momento, no siento la necesidad de hacerlo para proteger mi cuerpo y no tengo la impresión de ser una amenaza para los otros. Vacunado o no, se puede trasmitir el virus. Es mi posición y, para el futuro, mi mente está abierta. Todo es posible», agregó

Djokovic señaló que su carrera tenística se ha basado en un profundo conocimiento de su cuerpo, que le ha llevado a tener pocas lesiones y a una «perpetua búsqueda de mejorar el cuerpo, para mejorar el rendimiento y aumentar las capacidades del organismo».

