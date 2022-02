Free Guy 2 será posible y contará de nuevo con Ryan Reynolds como protagonista

Anuncios Google

Free Guy, la comedia de acción dirigido por Shawn Levy, podría existir una secuela y contará de nuevo con Ryan Reynolds como Guy.

Así lo dio a conocer Levy reveló que: «Definitivamente he recibido esa llamada telefónica. No sé cómo cuantificar cuánto, pero esa llamada telefónica exacta que acabas de parafrasear básicamente, es una llamada. He recibido algunas de esas en los últimos meses. Así que definitivamente hay un interés real allí. Pero al punto de que Ryan Reynolds y yo, lo sabíamos. Teníamos una idea muy clara del tono, la historia, los detalles de Free Guy, y ambos hicimos algunas secuelas en nuestras vidas, así que sabemos lo difícil que es hacer una que valga la pena. Y cuando nos sintamos seguros de que ese es el tipo que haremos, entonces lo haremos», lo dijo en una entrevista.

La primera entrega superó los 331 millones de dólares en taquilla con un presupuesto de 125 millones, es normal que ya estén pensando en Free Guy 2.

Por ahora, no saben de qué tratará la trama de Free Guy 2, pero ahora existe el juego Free Life, donde Guy (Ryan Reynolds) puede vivir por su cuenta en constante evolución. Por lo tanto, la secuela debería arrancar desde ahí y que un mal amenazara esa pacífica existencia, ya sea creada por el juego o ataques externos de personajes como Antwan de Taika Waititi.

Aunque lo más importante es que vuelvan a traer al reparto original y sepan darle un tono de humor, acción y efectos especiales similar.

