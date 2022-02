Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield recrean ese meme de «Spider-Man»

Anuncios Google

«Spider-Man: No Way Home» sigue generando reacciones entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel y de los lectores de los cómics. La película, un éxito de taquilla incluso antes de que se estrenara de forma oficial, agotando las preventas, presentó a tres versiones de Peter Parker.

Blom

La adaptación cinematográfica, a su manera, recreó uno de los memes más referidos en cuanto a series y escenarios poco comunes se refieren: los Spider-Man señalando entre sí.

Aunque Spider-Man: No Way Home se estrenó hace más de dos meses, la película y la campaña de marketing cada cierto tiempo genera un revuelo. Bien sea por algún comentario de Tom Holland, por la entrevista que él junto con Andrew Garfield y Tobey Maguire dieron en el canal de la producción, o porque los tres recrearon el mencionado meme.

La imagen fue compartida por redes sociales a través del perfil oficial del film. El lanzamiento de esta imagen, una versión real action del meme de Spider-Man, se produce en un contexto particular: el anuncio de que Spider-Man: No Way Home llegará en formato digital el 22 de marzo y en 4K UHD y Blu-ray el 12 de abril.

La información anterior fue compartida a través del perfil oficial de la película en Twitter. Junto a ella, la siguiente imagen y el mensaje de: «of course, we got THE meme (claro, tenemos EL meme».

No es un detalle menor, teniendo en cuenta que la imagen tiene más de cincuenta años dentro de las historietas de Marvel.

Se trata de un dibujo publicado durante los años 60. En él, dos Spider-Man se señalan el uno al otro. ¿Qué pasa dentro de este relato? Uno de esos Spider-Man es un villano. A través del tiempo, la lectura y adaptación de este meme fue cambiando, hasta llegar a esta versión live action. Por lo general, el meme suele ser utilizado con ironía o durante una situación incongruente.

Cactus24 (23-02-2022)