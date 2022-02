Alcalde peruano propone que venezolanos no trabajen en delivery, taxi o mototaxi

Anuncios Google

El alcalde peruano de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, propuso este lunes que los extranjeros en su país no realicen actividades de delivery, taxi o mototaxi. La autoridad planteó esta iniciativa bajo la excusa de reducir la delincuencia en esa nación. Sin embargo, apenas se conoció, muchos la han tildado de xenofóbica y discriminatoria.

“La delincuencia se camufla cuando hay informalidad. Lamentablemente, para este sector puede ser discriminatorio. Restringir temporalmente, mes a mes, que los extranjeros realicen actividades de mototaxi, taxi y servicio de delivery. El Congreso hasta ahora no regula el servicio de delivery”, señaló el burgomaestre al diario La República de Perú.

Para llevar a cabo esta medida, el alcalde consideró que se deben realizar operativos constantes en todo Lima y Callao. “Se deberá pedir sus licencias, el tema de la placa”, aseveró. Asimismo, dijo que será necesario trabajar de la mano con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Migraciones, entre otras entidades.

Vale precisar que no es la primera vez que presentan una iniciativa que atenta contra venezolanos en la nación Inca. En diciembre del 2021, ese Gobierno lideró un plan para expulsar a 41 de ellos del país. Finalmente, esto no se logró, ya que las autoridades no habían coordinado del todo con Nicolás Maduro.

Cactus24//22-02-2022