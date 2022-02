Belinda lanza canción después de su ruptura con Christian Nodal

«Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón. No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento», dice parte de la nueva canción de Belinda.

El sencillo en YouTube ya tiene más de tres millones de reproducciones y más de 20.000 comentarios de internautas que en su mayoría le han expresado su apoyo a Belinda tras la ruptura de su relación con Christian Nodal.