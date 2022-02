Colombia: Niña venezolana huyó de sus cuidadoras porque la maltrataban

Anuncios Google

Una niña venezolana de 10 años ubicada en Cali, Colombia, recurrió este miércoles a las redes sociales para denunciar el maltrato que estaba sufriendo en el hogar donde vivía y pidió ayuda para localizar a sus padres o a su familia.



La menor de nombre Frenyismar Valentina Mosquera Velásquez indicó a través de un video que su madre, Paola Betzabeth Mosquera Velásquez, trabaja en el departamento colombiano de Nariño y que la dejó en casa de unas amigas en el pueblo Rozo del municipio de Palmira para que la cuidaran temporalmente: “Kayrelis Tovar y Kayrelis Tovar, son dos personas que se llaman igual, siempre me tratan mal”.



Frenyismar mostró dos cicatrices en su mano derecha y mencionó que se trata de dos quemaduras realizadas por las mujeres que la tenían bajo su cuidado. “Siempre me queman las manos, a veces cuando están molestas pasan la raya conmigo, hay días que me dejan sin comer, me dañan mis cosas y siempre le dicen a mi mamá mentiras”, enfatizó en el video publicado por el periodista Ricardo Tarazona en Twitter.



Señaló que las abusadoras le piden dinero a su madre para cubrir los gastos en la menor pero terminan adueñándose del pago sin ocuparse de la niña. Asimismo, denunció que las mujeres tienen dos niñas de 10 meses y de dos años, quienes también son víctimas de malos tratos por parte de ellas.



La menor contó que huyó de ese hogar y, posteriormente, una persona la atiende en su casa dándole amparo hasta contactar con su familia en Venezuela en el estado Portuguesa o con su madre: “Salí por un toldo verde, tiré mi maleta y salí corriendo porque no quería que ellas supieran”. Mencionó que el nombre de su tía en territorio venezolano en Katherine Mosquera Velásquez y que su padre se llama Tomás Caraballo./La Patilla.

