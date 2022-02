Se retrasan los entrenamientos de primavera de la MLB

Anuncios Google

Hoy debía ser el día en que la mayoría de los equipos de las Grandes Ligas suelen hacer que sus lanzadores y receptores se presenten a los entrenamientos de primavera. Pero las instalaciones en West Palm Beach, Florida, y las de todos los demás equipos de la MLB, están a oscuras.

El acuerdo laboral de la liga y sus jugadores expiró en diciembre, y hasta ahora no hay acuerdo.

Los propietarios y el sindicato de jugadores están hablando, pero no está claro lo cerca o lejos que están las dos partes de llegar a un acuerdo real.

El entrenamiento de primavera se retrasa oficialmente

La primera fecha de reporte oficial para los lanzadores y receptores de los múltiples campos de las Grandes Ligas llega con el cierre patronal aún vigente.

Los juegos de entrenamiento de primavera están programados para comenzar en dos semanas, pero parece cada vez más probable que se posponga debido al paro laboral.

Los lanzadores y los receptores no se presentarán en los campamentos como estaba programado, pero las Grandes Ligas no prevén anunciar una afectación en la pretemporada sino hasta que no puedan realizarse los juegos del 26 de febrero.

Si la temporada de la MLB va a comenzar a tiempo, es probable que haya que llegar a un acuerdo en las próximas dos semanas.

