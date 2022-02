Naomi Campbell posa por primera vez con su hija

Anuncios Google

No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande», escribió entonces la llamada ‘diosa de ébano’ en una publicación a través de su cuenta de Instagram -que posteriormente eliminó- junto a una imagen en la que mostraba con cariño los diminutos pies de su hija.

En la foto se puede ver a la pequeña desnuda y de espaldas sobre el pecho de Campbell, que la sujeta mientras mira a cámara. La instantánea, tomada por el prestigioso fotógrafo Steven Meisel, es la portada del número de marzo de la edición británica de la revista Vogue.

