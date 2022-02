Alcalde Henry Hernández entrega propuesta para reformar ordenanza del Imaud

Anuncios Google

El alcalde del municipio Miranda, Henry Hernández, presentó ante la Cámara Municipal la propuesta para la Reforma Parcial de la Ordenanza del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario (Imaud).

La propuesta incluye, entre otros aspectos, la creación de la Tasa de Aseo Urbano denominada (TAU), la cual basará su precio de acuerdo a la generación de desechos sólidos y no al metro cuadrado o ubicación del local comercial.

“Esta tasa estará anclada al Petro y va a permitir que se cobre lo justo y que avancemos hacia una prestación del servicio óptimo y que de una u otra manera nuestros comerciantes tengan un parámetro para medir la tasa que se cobra mensualmente”, indicó.

El alcalde aseguró que los conjuntos residenciales y las urbanizaciones estarán dentro de una primera fase donde se establecerá una tasa que no exponga el bolsillo del hogar.

“Esto no quiere decir que esta tasa va a desangrar al pueblo o al que no tiene, aquí se pagará con respecto a lo que se produce. Queremos que cada una de las urbanizaciones pueda tener un servicio de calidad y que ese pago no desangre la mesa de nuestro pueblo, sino que sea un pago proporcional”.

Asimismo, resaltó que se trabaja en un plan de clasificación de los desechos que contará con la participación de los guardianes ecológicos que serán juramentados este viernes.

Esta propuesta legislativa será revisada por la Comisión de Servicios Públicos y todos los concejales de la cámara municipal.

Durante la presentación, Hernández detalló que se tiene previsto, para final de mes, un relanzamiento del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario que va desde un cambio en la imagen corporativa hasta la ampliación de la capacidad de recolección y rutas de cada uno de los sectores.

