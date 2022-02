Bandas criminales van migrando internamente a otros territorios con economías ilícitas

Anuncios Google

Por Lysaura Fuentes

Entre el año pasado e inicios del 2022, se registró un incremento de la migración interna de las bandas delictivas. Se recuerdan casos como el éxodo de la banda del “Malony” al estado Sucre y también la de “Zacarias” (proveniente del estado Bolívar) y miembros de grupos criminales de Caracas.

Gilberto Malony Hernández, alias “Malony”, era líder de una organización criminal que operaba en Altagracia de Orituco, en Gúarico. Su apogeo comenzó tras la muerte de José Antonio Tovar Colina, alias “Picure”. La megabanda conocida como “El Tren del Llano” se dedicaba en la entidad llanera al robo de vehículos, extorsión y secuestro. Además del tráfico de drogas.

En 2020 “El Malony”, junto a miembros de su organización criminal migraron hacia San Juan de las Galdonas y Unare en el estado Sucre, donde se dedicaron al narcotráfico, tomando el control de estas zonas.

Los funcionarios al parecer le venían siguiendo la pista al “Malony” tras conocer su paradero y el 8 de noviembre del año pasado fue ultimado, junto a más de 18 de sus secuaces.

A pesar de su muerte los integrantes, que quedaron de su megabanda, se mantuvieron en el estado Sucre, así lo manifestaron por medio de un video el pasado 3 de diciembre de 2021.

Zacarias en sucre

Otra banda que también estuvo operando en San Juan de las Galdonas y Unare fue la megabanda de “Zacarias”, que es originaria del estado Bolívar.

Zacarías tiene una amplia organización criminal en el estado Bolívar, principalmente controlando la minería ilegal, y también incursionó por un tiempo en el estado Sucre.

Bandas de Caracas

Tras el extenso despliegue policial, en las que eran zonas de conflicto, como la Cota 905, El Cementerio, El Valle y la Vega, que obligó a la salida de integrantes de bandas criminales y sus líderes, algunos emigraron a otros sectores de la capital o al interior del país y también fuera de Venezuela.

Recientemente el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, ofreció una campaña de denuncia por medio de sus redes en la que exhortaba a los ciudadanos a denunciar sobre la presencia de delincuentes de la Cota 905, El Cementerio y El Valle en otros sectores.

Luis Izquiel, abogado penalista y criminólogo, explicó que la migración de bandas criminales tiene dos finalidades, una de ellas son las “economías ilícitas, es decir tomar territorios donde se desarrolle la economía ilícita, como el caso del Tren del Llano que se fue a San Juan de las Galdonas, y este en un sector predilecto para el narcotráfico por la cercanía con Trinidad y Tobago”.

También existe otra razón para la migración de las bandas criminales, que es cuando están huyendo de los organismos de seguridad. “Esa es la más común, las bandas salen de sus territorios y se van para otros lados, los sitios predilectos de huidas de estas organizaciones criminales caraqueñas son los Valles del Tuy, Charallave y otras zonas de Miranda.

Aliados

“Ellos cuando llegan a estas zonas tienen a sus aliados, otra veces se van sin aliados y los pueden matar por allá o tener enfrentamientos con los jefes de esos territorios”, explicó Luis Izquiel.

Por su parte, Miguel Dao,comisario y exdirector del Cicpc, considera que luego del despliegue en la Cota 905 y la salida de las bandas “ha habido mayor estabilidad, a los grupos no les ha quedado más nada que ejercer algún tipo de acciones en otras áreas del país”, dijo.

Explicó que las bandas caraqueñas que “tenían el liderazgo del secuestro exprés aquí en Caracas desde hace años atrás, han disminuido tremendamente, lo que sí ha cambiado es el secuestro exprés por el de tiempo, que son predeterminados y planificados, de larga data, que saben a quién se están llevando, que les parece a ellos menos riesgoso y más lucrativo, pero este tipo de secuestros son muy pocos”.

Casuística

Dao afirma que “la policía está trabajando, hay varios que se animan a denunciar, es lo que yo siempre he insistido, tú no puedes divorciar a la policía del trabajo de investigación, la casuística es sumamente importante, el tema de la investigación criminal y si no tienes información no tienes casuística, entonces si no denuncian sobre qué van a trabajar”.

Por su parte, Izquiel estima que “la ciudadanía puede colaborar en la captura de estos individuos (miembros de bandas)”.

Cactus24 /4 de febrero 2022