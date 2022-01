YouTube prueba otra opción de descarga para ver videos

Anuncios Google

YouTube está probando una nueva función, que beneficiará a aquellos que siempre quieren tener contenido disponible para mirar, aún cuando no tengan conexión.

Blom

No, no se trata de la actual función de descarga de vídeos para verlos offline, sino que YouTube implementa una nueva dinámica para tener siempre contenido para ver sin conexión desde Android. Una nueva opción para ver contenido de YouTube cuando no tienes conexión, reporta WhatsNew.

Si eres usuario de YouTube Premium, sabrás que una de sus funciones te permite descargar cualquier vídeo para verlos sin conexión desde la biblioteca de tu cuenta. Y ahora quiere mejorar esa dinámica con una nueva función complementaria para las descargas offline.

El equipo de YouTube llama a esta función «descargas inteligentes», y promete descargar automáticamente unos 20 vídeos semanales usando el WiFi. No tendrás control sobre estos vídeos, ya que se trata de las recomendaciones semanales de YouTube.

Hasta el momento, YouTube da la opción de descargar los vídeos recomendados de forma manual, pero con esta nueva función el proceso será automático. Y tal como sucede con los vídeos que descargas de YouTube para ver offline, verás que estas descargas también se guardan en la sección «Biblioteca».

Una opción que puede resultar interesante para aquellos que no se quieren quedar nunca sin contenido para ver en YouTube, sin tener que depender de su conexión o gastar los datos móviles. Por supuesto, es una opción que puedes activar y deshabilitar en cualquier momento.

Si eres premium, y quieres saber si está disponible en tu cuenta, solo ve a tu Perfil, busca el apartado «Tus beneficios Premium» y elige la opción «Probar funciones nuevas». Y entre las propuestas, encontrarás la función «Descargas inteligentes».

Esta función experimental estará disponible hasta el 14 de febrero, y luego habrá que esperar para ver si YouTube decide implementarla de forma definitiva para los suscriptores premium.

Cactus24 (14-01-2022)