WhatsApp prueba la reproducción de notas de voz en segundo plano

En abril del año pasado, WhatsApp añadió la posibilidad de cambiar la velocidad de reproducción de las notas de voz (bendito X1.5). Luego, en septiembre, supimos que también estaba trabajando en la incorporación de una nueva función que permitiría a los usuarios transcribir las notas de voz.

El mes pasado, WhatsApp lanzó otra nueva función que permite previsualizar las notas de voz antes de enviarlas. Y, ahora, la última actualización de la beta de WhatsApp trae otro cambio que permitirá escuchar los mensajes de voz en segundo plano.

Actualmente, si reproduces una nota de voz en WhatsApp y cambias a otro chat, deja de reproducirse. Pero WABetaInfo ha encontrado un nuevo reproductor global de notas de voz en la última beta de WhatsApp para Android (v2.22.3.1), que permite reproducir notas de voz en segundo plano.

Después de reproducir una nota de voz y navegar a la pantalla de inicio de WhatsApp o a un chat diferente,el nuevo reproductor de notas de voz aparece en la parte superior de la aplicación.

Como se puede observar, incluye botones que te permiten pausar, reanudar y descartar la nota de voz, e incluso cuenta con una barra de progreso. No está claro si el reproductor global de notas de voz seguirá funcionando cuando cambies de aplicación, pero parece poco probable.

Por el momento, la función está en desarrollo y no está disponible para todos los betatesters de la última versión beta de WhatsApp. Y encima WhatsApp aún no ha publicado ninguna información oficial sobre este cambio, por lo que no sabemos cuándo empezará a desplegarse en el canal beta.

Cabe destacar que WhatsApp lleva tiempo trabajando en este reproductor global de notas de voz. WABetaInfo lo vio por primera vez en una beta de WhatsApp para iOS en octubre del año pasado.

Cactus24 (12-01-2022)