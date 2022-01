Marvel ya está preparando «Los Cuatro Fantásticos»

Anuncios Google

¡Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios ya están en marcha! Jon Watts dará prioridad en su apretado calendario a la película del UCM.

Tras el éxito internacional de Spider-Man: No Way Home en taquilla, el director Jon Watts se ha convertido en uno de los cineastas más ocupados de Hollywood. Pues el realizador estaba comprometido con el reboot de Destino Final para New Line Cinema. El año pasado también se reveló que Watts estaría al frente de un proyecto para Apple protagonizado por George Clooney y Brad Pitt. Y, sin embargo, ya está preparando Los Cuatro Fantásticos para Marvel Studios.

Según ha informado Variety, el reboot de la Primera Familia de la Casa de las Ideas será probablemente la próxima película que rodará Jon Watts. Es decir, «Los Cuatro Fantásticos» todavía no cuenta con una fecha de estreno en el calendario del estudio presidido por Kevin Feige. Se está desarrollando, ni siquiera cuenta con un guionista o un reparto confirmados.

Si la información de Variety es correcta, la película de Los Cuatro Fantásticos comenzaría a trabajar la fotografía principal en algún punto de este año. Y la película podría llegar a estrenarse a finales de 2023 o principios de 2024. Cuando Brandon Davis, periodista de Comic Book, habló con Kevin Feige sobre este proyecto, el productor sugirió que probablemente veríamos «una mezcla de estrellas de Hollywood de primer nivel junto a recién llegados». Esto con respecto al casting.

Cactus24 (12-01-2022)