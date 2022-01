En Colombia practican la primera eutanasia a paciente con enfermedad no terminal

Anuncios Google

Tras más de un año de espera, el caleño Víctor Escobar se convertirá en el primer colombiano en recibir la eutanasia sin ser paciente terminal, después de que la Corte Constitucional extendiera el derecho para las personas que sufrieran una enfermedad grave o incurable.



Víctor padece de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Epoc, que causa la obstrucción del flujo del aire en los pulmones, lo que disminuye la cantidad de aire que puede inhalar y exhalar.



Además, tiene secuelas de un accidente cerebro vascular, hemiplejía izquierda (parálisis de la parte izquierda del cuerpo), diabetes, artrosis severa, movilidad reducida, depresión.



Víctor eligió morir este viernes 7 de enero, pero espera que la lucha por la eutanasia no se detenga en su caso.



El representante agregó que Víctor se ha convertido en un referente en la lucha por las libertades, gracias a su libre decisión de despedirse del dolor y morir dignamente



Cabe recordar que el pasado mes de noviembre fue descartado, en plenaria de la Cámara, el proyecto de ley del congresista que pretendía regular la eutanasia en Colombia,



La crítica

Luis Carlos Giraldo, el abogado de Víctor Escobar y quien acompañó el extenuante proceso de defensa para el acceso a la eutanasia, dio a conocer su disgusto ante el silencio del Gobierno Nacional y local sobre la noticia.



«Es imposible que el gobierno nacional en cabeza del presidente, Iván Duque, de la gobernadora, Clara Luz Roldán y del alcalde, Jorge Iván Ospina, ni siquiera sea capaz de hacer una llamada a Víctor en torno a este momento tan importante», aseveró.

El abogado agregó que: «Líderes y medios de comunicación a nivel nacional e internacional se han comunicado con Víctor y conmigo para respaldar la decisión que ha tomado Víctor en cuanto a la eutanasia.»



Además, enfatizó en que el deseo de Víctor de morir dignamente es realmente significativo, no solo por su caso en particular, sino porque sería el primer paciente en Latinoamérica en recibir la eutanasia sin estar en fase terminal.



¿Quién es Víctor Escobar?

Víctor Escobar nació en Cali el 23 de enero de 1961. Casi 61 años después espera convertirse en el primer colombiano en acceder a la eutanasia sin ser paciente terminal.



Según contó a El País, su infancia transcurrió en los barrios Villanueva y La Unión, y en el taller de mecánica de un tío suyo donde comenzó a trabajar debido a que sus padres no pudieron darle estudios.



Mientras engrasaba motores, limpiaba carburadores con gasolina, cambiaba bujías, encontró el trabajo al que se dedicaría de por vida: conductor de tractomulas. Así conoció toda Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú.



Alguna vez trabajó de manera temporal en una fábrica donde manipulaban asbesto, los minerales de origen natural que se usan en materiales de construcción, tejas, frenos de carros, pero que al inhalarlos pueden ser peligrosos para la salud. Víctor decía que tal vez a eso se deba su estado actual. O a que fue fumador. También a las secuelas de un accidente laboral. Un compañero lo aprisionó contra un carro mientras daba reversa.



El 8 de octubre de 2020, en una habitación de la Fundación Valle del Lili, hizo por primera vez la petición. Tras ser evaluada por un comité médico, la rechazaron pues según los especialistas, las patologías no se encontraban en fase terminal, uno de los requisitos que exigía la sentencia T – 970 de 2015 de la Corte Constitucional.



La Corte, sin embargo, determinó este año que son cuatro los requisitos para acceder al procedimiento. El primero es que debe obedecer a la voluntad de la persona, de nadie más; el segundo es ser diagnosticado con una lesión, o una enfermedad grave e incurable, y no necesariamente tener una enfermedad terminal, como le sucede a Víctor; el tercero es considerar que el sufrimiento que se padece es incompatible con la idea de una vida digna, lo que también le sucede. Y el cuarto es que el procedimiento lo haga un médico.



Pese a ello, el deseo de Víctor de someterse a la eutanasia ha tenido resistencia. En los comités médicos que evaluaron su caso hace unas semanas le impidieron estar con su abogado. Y algunos especialistas han dicho que Víctor es un paciente “recuperable”, aunque le han formulado enfermería las 24 horas, terapia respiratoria y física – Víctor es oxígeno dependiente – entre otros tratamientos.



ElPais.com añade que después de que la juez 17 civil del Circuito de Cali ordenó de nuevo que se reuniera un comité científico para acompañar a Víctor en su voluntad de recibir la eutanasia, él planeó todo para que se realice este viernes 7 de enero de 2022.

CACTUS24 07-01-22