James Story exhorta a retomar diálogo político en México

El Embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, reiteró el apoyo de su país a un proceso de diálogo político en Venezuela y llamó al Gobierno de Nicolás Maduro a regresar a la mesa de negociación con la oposición en México.

«Reiteramos que apoyamos el proceso de diálogo y estamos dispuestos a apoyar un buen resultado: hasta que podamos alzar la bandera norteamericana en nuestra Embajada en Caracas», dijo Story en una entrevista con el portal Monitoreamos,

Story afirmó que «todo es posible en una negociación», pero sin negociar «¿cómo vamos a cambiar la política que tenemos en estos momentos si no hay una reinstitucionalidad en el país?», se preguntó.

Sostuvo que en Venezuela es necesario que «no exista un Contralor de la República interviniendo, que el CNE no tenga tres de ellos y dos del otro sino cinco personas independientes que puedan actuar, que exista un TSJ que tome sus propias decisiones y no las de Maduro, es decir, una separación de poderes donde los órganos del Estado trabajen para todos y no para algunos».

El funcionario estadounidense puntualizó que esos cambio en el país sudamericano solo se pueden lograr «a través de una mesa de diálogo y de una negociación en México».

Story agregó que EEUU estaría dispuesto a «suavizar y cambiar» las sanciones impuestas al régimen de Maduro si hay un retorno a la democracia en Venezuela.

«Lo que queremos es que los dos lados regresen a la mesa de diálogo, a la negociación en México, porque allí estamos dispuestos a suavizar y cambiar las sanciones, siempre y cuando haya un retorno a la democracia», manifestó.

Oposición reitera disposición al diálogo

La delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela reiteró su «plena disposición» de retomar la negociación con el régimen de Maduro, «que está más vigente y es más urgente que nunca», según indicó en un comunicado divulgado este viernes.

«Desde el pasado mes de Octubre el régimen de Maduro suspendió su participación en esta instancia, anteponiendo la defensa de una persona a los más altos intereses nacionales», dice el texto del comunicado en referencia a la suspensión de la mesa de diálogo por parte del régimen bajo el argumento de la extradición de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, a EEUU.

Los opositores explicaron que la agenda que quedó sin discutir, tras la suspensión, inclulye la discusión de la reforma del sistema de justicia. Alertaron que la realización de ese debate de forma unilateral por parte del régimen no solucionará la crisis de fondo que registra Venezuela.

Por lo tanto, consideran que «solo una reforma integral y amplia logrará una justicia imparcial que le devuelva a los venezolanos la confianza y que no sea utilizada como elemento de coacción de la lucha política y electoral. La libertad de todos los presos políticos y la convicción de que el poder judicial no será usado para seguir privando de libertad a venezolanos por diferir del régimen, requieren de un verdadero sistema judicial independiente», reseña DIario de Las Américas.

CACTUS24 07-01-24