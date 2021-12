Guardia Real derribó a un niño que se atravesó en el camino (+video)

Anuncios Google

Sin embargo, uno de los niños que iba en el grupo se atravesó en medio del camino de los guardias, quienes marchaban cerca de la Torre de

Londres. Ante eso, uno de los uniformados pasó por encima del menor de edad, quien terminó por caer al suelo al ser derribado por quien

finalmente continuó su marcha.

De acuerdo con el diario británico MailOnline, un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó el incidente ocurrido hoy.

“Estamos al tanto de un incidente en la Torre de Londres hoy temprano durante una patrulla de rutina”, señaló.

Según la publicación del MailOnline, el guardia real que tumbó al pequeño y su compañero advirtieron a las personas presentes que se acercaba una patrulla, pero “desafortunadamente el niño salió corriendo frente al soldado”.

«Tras el incidente, el soldado revisó al niño y se le aseguró que todo estaba bien», indicó el portavoz.

El video de lo sucedido se hizo viral a través de TikTok, donde los usuarios, por supuesto, expresaron sus puntos de vista.

Mientras algunos cuestionaron la posibilidad de cambiar las reglas para que, en esos casos, los guardias no pasen por encima de la gente, sino alrededor, otros señalaron que “la gente piensa que estos tipos son simplemente decorativos” y no es así, pues “son tropas reales con órdenes reales”.

🚨 | WATCH: A kid gets trampled by the queen’s guards pic.twitter.com/xzv7W8I2F5

— News For All (@NewsForAIl) December 29, 2021