Las estrellas de “Sex and the city” apoyan a las mujeres que acusan de violación a Chris Noth

Las tres actrices principales de la serie “And Just Like That”, secuela del fenómeno “Sex and the City”, reaccionaron por primera vez a las acusaciones de violación y agresión sexual contra su colega Chris Noth, el famoso “Mr. Big ”, diciendo que apoyan a las mujeres que se han pronunciado en su contra.

“Estamos profundamente tristes de conocer las acusaciones contra Chris Noth”, dijeron Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis en un breve comunicado publicado el lunes por la noche en las redes sociales.

“Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser muy difícil de hacer y los saludamos por ello”, agregaron.

Chris Noth fue acusado inicialmente de violación y agresión por dos mujeres cuyos relatos se publicaron el 16 de diciembre en El reportero de Hollywood.

Una de ellas dice que fue violada por Noth, ahora de 67 años, en 2004 en el apartamento del actor en West Hollywood. El otro dijo que tuvo una cita con él en Nueva York en 2015. Luego la invitó a su apartamento, donde ella afirma que fue agredida.

Luego, una tercera mujer informó al Bestia diaria de una agresión sexual en 2010.

El actor negó categóricamente las acusaciones y cuestionó cuándo hacerlas públicas.

Los dos primeros acusadores explicaron que la publicidad que rodeó la reanudación de “Sex and the City” en HBO Max había “despertado recuerdos dolorosos”, según el diario. Reportero de hollywood.

Chris Noth recientemente se vio impulsado a las portadas de los medios estadounidenses después del resurgimiento de la serie y la muerte de su personaje en una bicicleta estacionaria en el primer episodio.

CACTUS24 21-12-21