Billie Eilish revela que fue adicta al cine para adultos y dice que le arruinó el cerebro

«Creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho, para ser honesta. Empecé a ver cine para adultos cuando tenía como 11 años», ha dicho la californiana para confesar un vicio pasado que según ella le «destruyó» el cerebro.

«Me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía», añadió. Ojo, que esta no es la primera vez que se le oye hablar del tema. ‘Male Fantasy’, canción de su segundo álbum, habla de trauma y de estar sola en casa y ver películas para adultos. De su «terrible» relación con su propio cuerpo también ya había hablado. Y puede que todo esto tenga una conexión.

Lo que sí es una novedad es la factura que ha tenido que pagar Eilish por su adicción: «Las primeras veces que tuve sexo no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía», dijo.

Pero hay más porque los contenidos a los que ha estado expuesta no solo le generaron problemas en su vida sexual adulta. Billie cree que dichas películas también contribuyeron a que desarrollara parálisis del sueño. Además tiene siempre muchas pesadillas.

Más allá de la adicción, la cantante también habló de cómo fue su experiencia con el coronavirus. Ha asegurado que podría «haber muerto» de no ser por la vacuna.

Cactus24//16-12-2021