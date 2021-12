Tom Holland revela que Robert Downey Jr. le regaló el casco original de Iron Man

Anuncios Google

Tom Holland está muy agradecido por la relación que lleva con el actor. Incluso, hace poco aseguró que copia descaradamente el estilo de Downey Jr. y que está orgulloso de hacerlo. Ahora, el protagonista de Spider-Man: Sin Camino A Casa también reveló que recibió un obsequio muy especial de parte de su mentor.

Durante una aparición en First We Feast (vía ComicBook.com), Tom Holland habló sobre sus inicios en la obra de Billy Elliot y su eventual aparición como Spider-Man dentro del UCM mientras comía alitas picantes. El actor tuvo serios problemas para cumplir con el reto, pero al menos pudo contar un poco sobre el momento en que obtuvo una de las piezas más importantes del traje de Iron Man:

“Mi souvenir favorito me lo regalaron, bueno, no me lo dieron a mí, se lo dieron a mi hermano pequeño Paddie. Cuando salió Black Panther, Robert Downey Jr. estaba haciendo Dr. Dolittle en Londres. Y se estaba quedando cerca de donde yo vivo, y nos invitó a una proyección de Black Panther en su casa. Y Paddie entra corriendo a la habitación, y está sosteniendo el casco original de Iron Man, Downey se lo había regalado”.

Para Holland, el obsequio se convirtió en algo así como una reliquia significativa por todo lo que representa para el UCM:

“Es muy especial para mí porque fui suficientemente afortunado al unirme al UCM, pero me uní muy tarde. Y ese souvenir es de la película original, es el lugar de nacimiento de este increíble mundo que Kevin Feige y Marvel han creado, y Downey y Favreau lanzaron. Así que tener algo así es un gran honor”.

cactus24 10-12-21