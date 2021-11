Sony y Marvel confirman nueva trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland

Anuncios Google

A pocos días del estreno mundial de Spider-Man: Sin Camino A Casa, los boletos de las funciones se agotaron y las expectativas de los fanáticos están en su punto más alto.

Blom

Pues se confirma que el actor Tom Holland seguirá interpretando al Hombre Araña. La productora Amy Pascal comentó el futuro del personaje en una reciente entrevista: “Spider-Man: Sin camino a casa concluirá esta trilogía de películas en colaboración con Marvel Studios.Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel. Esta no es la última película de Spider-Man de Tom Holland. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, simplemente es parte de algo muy grande. Porque estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres… Esta no es la última de nuestras películas del UCM. Ya que Marvel y Sony seguirán juntos como socios”, dijo Pascal.

Las nuevas películas del Spider-Man de Tom Holland como Peter Parker se centrarán más en su época universitaria.

Mientras acá te dejamos debajo de estas lineas el tráiler de la tercera entrega de Spider-Man: Sin Camino A Casa

Cactus24 (30-11-2021)