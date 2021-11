Luis Oliveros: La banca no da créditos en dólares en Venezuela porque el Gobierno no se los permite

Anuncios Google

La banca venezolana no otorga créditos en dólares porque el Gobierno venezolano no lo ha autorizado, así lo sentenció el economista Luis Oliveros , quien insistió que se necesita aplicar cambios en el marco legal porque la economía necesita créditos para crecer.

“La banca no da créditos en dólares en Venezuela porque el Gobierno no se los permite, porque todavía hay problemas de ideología dentro del Gobierno. Todavía el pragmatismo no es completo, pero eso llegará más temprano que tarde porque esta economía necesita del crédito para que crezca más y sin duda el crédito es una limitante importante hoy en la economía venezolana”, dijo en entrevista en el diario 2001.

Y agregó: “Más temprano que tarde tiene que haber cambios en el marco legal, están trabajando en eso. Tiene que haber los permisos para que la banca pueda prestar, para que haya una cámara de compensación en dólares y para que el ecosistema de la dolarización financiera sea más establecido”.

Oliveros enfatizó que las empresas y la gente de a pie clama por los créditos en dólares, por lo que se hace necesaria la dolarización financiera. “Es fundamental para el país la dolarización financiera, sin eso la banca seguirá teniendo problemas, el número de créditos seguirá siendo muy bajo y prácticamente no habrá financiamiento para el crecimiento económico, las empresas lo van a tener muy difícil para poder crecer”, dijo.

Destacó que la banca tiene la capacidad para hacerlo, sin embargo la política de encaje legal los limita.

“Es necesaria la dolarización financiera, la economía lo necesita. La banca tiene capacidad, el problema es que por la política de encaje legal no puede. Tengo esperanzas de que pronto se autoricen, seguramente a mediados de 2022”, mencionó.

