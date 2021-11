No habrá procesión de la Divina Pastora el próximo 14-E en Lara

Anuncios Google

La Arquidiócesis de Barquisimeto anunció ante los medios de comunicación que luego de múltiples reuniones acordaron no realizar la concentración el 14 de enero con la Divina Pastora.



Será la segunda ocasión que el pueblo venezolano no podrá recorrer las calles de Barquisimeto en la procesión de la Divina Pastora, esto previendo y respetando los protocolos de salud ante el COVID-19.



«Es por eso que buscando el bien de todo el pueblo, no se realizara la concentración el 14 de enero, sin embargo se llevará a cabo virtualmente», señala Noticias Barquisimeto.



Esto según los voceros por «La pandemia que sigue y las circunstancias adversas todavía están presentes por el Covid- 19».



El recorrido será virtual y no recorrerá las calles habituales de cada 14 de enero. Así mismo se conoció que será transmitida por redes sociales y todos los medios de comunicación.

