Joven trabajó como albañil para ser abogada

Una joven de Paraguay llamada Magali Giménez Bogarin de 24 años compartió su historia en sus redes sociales llegando a volverse viral y también un ejemplo de superación.

Hace 6 años inició su historia de lucha y perseverancia, la joven afirmó que muchos la desanimaron y le aseguraron que no iba a conseguir su sueño, pero nada la hizo rendirse.

La joven paraguaya recordó que el día en que tuvo que pagar la primera cuota de su matrícula, su familia y ella no sabían cómo lo terminarían de pagar.

Para poder pagar sus estudios en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) tuvo que buscar una solución junto a su familia, por lo que no dudó en ponerse a trabajar como albañil junto a su padre.

“Como mi papá es albañil decidimos que, para poder alcanzar esa suma, él no iba a meter ayudante y yo decidí ayudarle en aquella obra. Mis hermanitos y yo decidimos trabajar arduamente varios meses para poder pagar aquella matrícula”, recordó la joven, en una publicación realizada vía Facebook en la que adjuntó una serie de fotos en donde se le puede ver cargando baldes con agua y ladrillos en medio de una construcción.

“No puedo negar que tuve muchos obstáculos en mi camino que hoy le dan a este día el sabor más glorioso que pudiera tener. Sin más, solo en estas seis imágenes quiero dejar un precedente que refleja todo este proceso que no solo yo, sino muchos jóvenes, pasamos en busca de nuestros sueños. Solo puedo decirte a ti que no te rindas y que el que persevera alcanza”, agregó.

Cactus24/23-11-2021