Olivares: Tras las elecciones hay que empezar a reconocernos dentro de la oposición y con el Psuv

El candidato de la MUD por la Gobernación por el estado La Guaira, José Manuel Olivares, expresó que aunque a partir del lunes 22 no se resolverán los problemas «hay que empezar a reconocernos dentro de la oposición y con el Psuv».

A su juicio, ha sido una «lucha difícil» y que, a pocos días de las elecciones para gobernadores, alcaldes y concejales, todo el trabajo que han hecho se basó «en la esperanza y en la mirada al futuro», dijo en entrevista a Circuito Éxitos este martes 16 de noviembre.

«En que sí hay posibilidades de solucionar las cosas sin engañar a nadie, pero el 22 no se resolverá todo, pero empezaremos el camino». Olivares destaca que los próximos comicios servirán para fortalecer el poder del voto y construir «un camino real para que la gente sepa cómo vamos a lograr el cambio político. Hay que poner la mirada con un cambio que conecte a los venezolanos», agregó.

De ganar… ¿Crees que nombrarán un “protector” del estado? ¿Crees que tendrás los recursos necesarios y cercanía con los ministros?. «Si Maduro decide poner un ‘protector’ es ir en contra de la gente», dijo.

El candidato resaltó que el estado La Guaira es una región muy «dura» y que «la política no puede estar por encima» de las necesidades de la población. Comentó que les tocará encontrar soluciones a todos los problemas. «Lo del ‘protector’ no funcionó en ninguna parte del país y no le resolvieron los problemas a nadie. Tenemos la oportunidad de hacer realidad las cosas».

Olivares señaló que los candidatos deben hablar con la verdad y reiteró que el 22N no se resolverá todos los problemas. Considera que es importante sentarse con la gente, ver los recursos que se tienen y empezar qué se hará con ellos. «Hay que poner los pies en la tierra y lograr que el país se enrumbe al cambio político nacional».

Mensaje a los ciudadanos

Olivares señala que tuvieron la oportunidad de rectificar y cambiar cosas y que los ciudadanos están votando por el liderazgo de cada estado. «La pandemia nos paralizó y todo el mundo entiende qué hace cada quien, la fuerza de la manito es clara».

Cactus24/16-11-2021