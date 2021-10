¿Qué es el amor propio?

Anuncios Google

El cómo te ves y qué piensas de ti integran la percepción y el amor que tengas hacia ti misma.

Blom

Amarse, aceptarse, valorarse demuestran que tienes una autoestima alta. Aceptación, respeto y dignidad hacen que los demás te aprecien de la misma forma.

El amor propio depende exclusivamente de ti y, como consecuencia, solo tú te puedes querer y amar como nadie lo ha hecho.

El amor a uno mismo refleja cómo es la relación, los sentimientos y los pensamientos que tienes sobre tu cuerpo físico, tu carácter, actitudes y valores. Todo ello se verá reflejado en cómo te ven los demás y en tu vida en general.

Amor Propio

Cuando se habla de amor se suele pensar solo en la relación de pareja, pero el amor va mucho más allá. Es clave comenzar por lo básico y esencial: tu amor propio.

Solo puedes entregar lo que te pertenece, y eso incluye el amor que sientes hacia ti misma. Si te amas entonces recién podrás amar al otro.

Es imposible pretender que la otra persona llene el vacío que sientes dentro de ti. Lo mismo ocurre si buscas a una pareja que te ame porque tú no te amas.Amarse es clave para tu dignidad y tu propia aceptación, así sabrás qué permites en tu vida y qué no.

El amor propio está muy relacionado con la autoestima, ya que mientras más te ames mayor será tu autoestima. Por lo tanto, si quieres tener una alta autoestima, entonces trabaja en quererte y aceptarte tal como eres.

Algunas características del amor propio son:

•Te amas, te respetas y te valoras.

•Tienes una alta autoestima

•Sabes quién eres y lo que quieres

•Te sientes feliz y abundante.

•Te aceptas tal como eres

•Tienes una linda relación con tu cuerpo físico. Te sientes digna de amar y de ser amada.

•Te sientes merecedora, tienes confianza en ti misma.Das lo mejor de ti.

•Sientes compasión por ti misma.Te tratas bien.Estás centrada en ti, en tu propósito y tus valores.

✔️A continuación te entrego actividades para trabajar y aumentar el amor propio, y así comiences a amarte desde hoy mismo:

1. Toma conciencia de tu diálogo interno. Todo lo que te dices a ti misma te lo crees y queda grabado en ti. Por eso es importante que te trates con amor, paciencia, compasión y te des cuenta cómo es la relación contigo misma.

El cómo te hablas y el cómo dejas que te traten, demuestra si tu amor propio es alto o bajo.Identifica cómo te describes a ti misma si alguien te pregunta quién eres; como si se tratase de una autobiografía. Y date cuenta si en esas palabras la mayoría son virtudes y talentos que tienes; o, por el contrario, son defectos y cosas que no te gustan de ti.Trabajar en ello te permitirá proyectar al mundo y a las personas que amarte a ti misma es esencial.

2. Practica el autocuidado: Cuidar de ti y mimarse es señal de estar consiente de tus necesidades y saber qué necesitas en cada momento.El autocuidado puede ser hacerse algún cariñito para el cuerpo físico como, por ejemplo, un masaje de relajación o ir a la peluquería.Pero, también, uno se puede hacer regalos más internos como, por ejemplo, designar un día a la semana para tener un tiempo personal en el que hagas actividades que te conecten contigo misma: yoga, escribir, leer, meditar, etc.Regálate un momento para ti y pregúntate qué es lo que necesitas en estos momentos.

3. Cuida tu energía personal: Rodearse de personas tóxicas o ir a lugares que drenan tu energía es no cuidarse ni amarse.Hacer cosas, estar con personas y en espacios que no te hacen sentir bien, provoca que te contagies e interactues con una baja vibración energética.Lo que necesitas es vibrar alto y que tu energía vital sea alta, y para ello es fundamental estar rodeada de personas y lugares que te ayuden.Una persona que se ama se protege de todo lo que no le hace bien.Evita todo lo que no te beneficie. Y si es necesario dejar de ver a esa persona que tanto daño te hace, entonces hazlo.Cuídate de los ladrones de energía e identifica los vampiros energéticos.

Conclusión

El amor propio, la autoestima y la dignidad son fundamentales para ser feliz y tener la vida que deseas.Todo, absolutamente todo, depende de ti. Y es mejor empezar a construir desde dentro de ti.Indaga en ti, explora, bucea en tu interior. Dedícate a descubrir quién eres y a aceptar lo hermosa que ya eres.

Un día te darás cuenta que todo lo negativo que te ocurría en tu vida, estaba causado por ti y tu falta de amor.Vivir y vibrar en amor te entregará todo lo que necesitas.Comprenderás que no hay mejor relación que la que tienes contigo misma. Y si ésta está basada en el amor propio, entonces habrás conseguido todo.